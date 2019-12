Parti conservateur: des députés progressistes songent à succéder à Scheer

GEOFF ROBINS/AFP via Getty Images

GEOFF ROBINS/AFP via Getty Images Andrew Scheer (photo d'archives)

Moins de 24 heures après l’annonce de la démission du chef conservateur Andrew Scheer, au moins deux membres de son caucus songent déjà à le remplacer.

Les députés Michael Chong et Marilyn Gladu ont confirmé vendredi matin qu’ils prendront le temps de réfléchir à se porter candidats à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC).

M. Chong et Mme Gladu viennent tous deux de l’Ontario, sont en faveur du droit à l’avortement, sont prêts à marcher dans une parade de la fierté gaie et veulent voir des actions plus robustes sur le plan de l’environnement.

M. Chong est bilingue. Mme Gladu, pour sa part, parle un assez bon français, sur lequel elle continue de travailler.

Le nom du député québécois Gérard Deltell circule lui aussi. Le principal intéressé confirme que «le téléphone sonne» pour le convaincre de se porter candidat à la direction du parti.

Il n’y ferme pas la porte, mais ajoute qu’il a déjà joué dans ce film, comme chef de l’Action démocratique du Québec (ADQ) et qu’être chef «n’est vraiment pas évident».

Les députés conservateurs sont plus volubiles quant aux qualités que doit posséder le prochain chef conservateur.