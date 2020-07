Il gagne 22 millions $... et les partage comme il l'avait promis en 1992

C’est une promesse qui date de 1992, lors du lancement de la loterie Powerball dans le Wisconsin. Thomas Cook et Joseph Feeney, deux amis, s’étaient dit à l’époque que si l’un des deux gagnait le gros lot, ils se partageraient la somme. Une simple poignée de main avait suffi à sceller l’accord de ce partage, promesse d’une grande amitié.

28 ans plus tard, c’est Thomas Cook qui a remporté 22 millions $US au mois de juin. Alors chose promise, chose due. Le grand gagnant a tenu sa promesse et partagé cette somme avec son ami. “Au début, quand Thomas m’a appelé pour m’annoncer la nouvelle, je n’arrivais pas à y croire, a déclaré Joseph à une chaîne de télévision locale. Chaque semaine on jouait sans jamais penser qu’on allait gagner.”

Ayant choisi l’option du paiement comptant de 16,7 millions $US, les deux vainqueurs repartent au final avec 5,7 millions $US chacun après le passage des autorités fiscales américaines.

Ne sachant pas encore quoi faire de cet argent, ils comptent surtout passer du temps avec leurs enfants et petits-enfants tout en continuant de jouer au Powerball. “Je ne peux pas penser à une meilleure façon de prendre ma retraite”, sourit surtout Thomas Cook.

