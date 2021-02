Cette vidéo inspirée de «Bref.» résume parfaitement notre vie durant la pandémie

Le réalisateur québécois Louis-David Jutras nous a offert, ce jeudi 4 février, un compte-rendu humoristique assez représentatif de notre quotidien depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le tout mijoté à la sauce Bref.

Pour ceux qui l’auraient oublié ou qui étaient trop jeunes au moment des faits, Bref. était une série de capsules humoristiques française au montage ultra rapide qui a connu un succès retentissant sur le web en 2011 et en 2012, dans laquelle le comédien et humoriste Kyan Khojandi tournait en dérision les hauts et les bas de son quotidien.

Rebaptisée Fack, c’est ça pour l’occasion, la vidéo met en vedette le comédien Alexandre L’Heureux, qui tente tant bien que mal de suivre les conseils de sa bonne conscience en ces temps difficiles.

Ce dernier résume également parfaitement les comportements inusités que nous avons adoptés au cours de la dernière année, entre se laver les mains beaucoup trop souvent, puis plus assez, vouloir se remettre en forme, puis abandonner, tenter de faire son propre pain, retenir son souffle lorsqu’on croise quelqu’un de peur de lui transmettre la COVID, penser mourir au moindre éternuement, etc.

Il s’agit de la quatrième vidéo que le duo Jutras-L’Heureux nous propose depuis le début de la pandémie, après celles consacrées au premier barbecue, aux masques et à la deuxième vague.

Au moment de publier ces lignes, la vidéo avait déjà été visionnée plus de 200 000 fois en 24 heures.