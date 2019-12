NOUVELLES

Grève en France: elle parodie «All I Want For Christmas Is You» et c’est hilarant

Le quotidien de la chanteuse Montéa, comme celui de plusieurs Français, est chamboulé par la grève des transports en France. Voulant redonner un peu le sourire, elle a parodié la chanson de Mariah Carey et sa vidéo est devenue virale.