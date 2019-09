L'exposition aux pesticides doublerait le risque de maladie de Parkinson

Certaines des études mentionnées affirment que l’exposition pendant plus de dix jours par année multiplie le risque de maladie de Parkinson par 2,5 et que 30 jours d’exposition à vie à des herbicides à l’intérieur de la maison multiplient le risque par 1,7.

«Dans l’ensemble de la communauté (scientifique), le lien est assez solide pour être considéré comme représentatif d’un modèle très, très solide, a commenté le professeur Michel Desjardins, un expert de la maladie de Parkinson qui enseigne au département de pathologie et biologie cellulaire de l’Université de Montréal et à qui La Presse canadienne a demandé son avis. Je ne suis pas étonné par les chiffres qu’ils avancent, compte tenu de l’effet de certains de ces produits chimiques sur la cellule.»

L’exposition résidentielle, dans les 500 mètres d’un lieu d’application d’une association de roténone, de manèbe et de zirame doublerait presque ce risque.

«Avec les données aujourd’hui, c’est évident que personne ne va s’approcher du roténone, a assuré Michel Desjardins. On le donne aux souris et elles développent des problèmes de Parkinson. C’est clair qu’il y a beaucoup plus de risques de développer la maladie de Parkinson quand on est fermier que quand on est postier.»

Exposition à l’enfance

Des tests réalisés sur des souris auraient démontré qu’une exposition pendant l’enfance multipliait jusqu’à six fois le risque de développer la maladie de Parkinson.

«Ça ne me surprend pas, a dit M. Desjardins. C’est clair que ces molécules-là vont stimuler les cellules qui vont engendrer une réponse auto-immune, et si elle se développe tôt dans la vie, ça peut effectivement mener plus rapidement, ou de façon plus significative, à la maladie de Parkinson.»

