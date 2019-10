Quatre policiers ont été tués à coups de couteau à Paris

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, qui devait se rendre en Turquie, a repoussé son déplacement et s’est rendu sur les lieux. Il a été rejoint par le Premier ministre, Edouard Philippe et la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Malaise au sein de la police

Peu avant 12h (heure locale), un message d’alerte a été diffusé dans les hauts-parleurs du palais de justice de Paris, situé en face de la préfecture. “Une agression s’est produite à la préfecture de police. La situation est maîtrisée”, le secteur “reste sous surveillance”, mettait en garde le message.

Cette agression meurtrière survient au lendemain d’une manifestation de milliers de policiers à Paris, pour une “marche de la colère”, une mobilisation inédite depuis près de 20 ans.

Contrairement aux précédentes mobilisations, ce n’est pas un fait divers sanglant qui a agit comme élément déclencheur, mais une surcharge de travail et de tensions liée au mouvement social des “gilets jaunes”, entrés en fronde contre la politique sociale et fiscale du gouvernement depuis près d’un an, et un bond des suicides au sein de la police (52 depuis janvier), un mal endémique dans l’institution.