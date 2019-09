7 parfums coups de coeur de l'automne 2019

Voici des parfums et eaux qui nous ont séduits et donné envie de troquer nos fragrances «seconde peau» - tant on les a portées - pour ces nouveautés et coups de coeur envoûtants. Tous les choix de produits sont faits de manière indépendante par nos journalistes. HuffPost Québec pourrait recevoir une rémunération pour des achats faits à partir de liens contenus sur cette page. « Étoile d’une Nuit » de la Maison Goutal

Site Holt Renfrew

La Maison Goutal vient de lancer Étoile d’une Nuit, le troisième parfum de la collection Oiseaux de Nuit (voir Tenue de Soirée et Nuit et Confidences). Cette toute nouvelle composition a un petit effet madeleine de Proust, rappelant des notes de poudres pour le visage et le parfum doux, sensuel et séduisant du rouge à lèvres. Il y a aussi l’iris, la rose et la framboise, bien présentes, autant de notes qui promettent de marquer de son sceau la nuit. 110 $ - Disponible chez Holt Renfrew Idôle eau de parfum de Lancôme

Site Lancôme

C’est la toute nouvelle eau de parfum de Lancôme incarnée par la magnifique Zendaya. Ce jus floral pétillant, dominé par des notes de jasmin, de rose, de patchouli ou encore de muscs blancs, est enfermé dans une bouteille remarquable signée du designer Chafik Gasmi. Aussi mince qu’un téléphone intelligent, à traîner dans son sac, et à exhiber avec chic. 126$ - Disponible chez Sephora «24 rue de l’Université Santal Accord Daim» YSL

Site YSL

Inspirée par l’adresse emblématique des ateliers de la maison Saint Laurent, cette fragrance luxueuse fait écho aux boiseries blanches de ce lieu de création avec un santal crémeux et un accord daim, sans omettre les notes d’encens, de bois de santal, de cèdre et de suédine. Elle est unisexe, envoûtante et tout simplement divine, tout comme la bouteille noire - totalement opaque. 300$ - Disponible sur le site YSL et chez Holt Renfrew «Herbae» de L’Occitane

Site Occitane

Cette eau de parfum est une ode à l’herbe provençale parsemée de fleurs épineuses. Un jus très floral vert et frais, mais absolument féminin. C’est un peu l’été qui se poursuit sans fin. 110$ - Disponible sur le site de L’Occitane «Thé Des Vignes» Eau Fraîche de Caudalie

Site Caudalie

Voici une eau douce qui associe des notes sensuelles de musc blanc, de neroli à la liqueur de gingembre et à une infusion de fleur d’oranger et de jasmin. Une fragrance que l’on peut porter tout au long de l’année, mais qui nous fera entrer dans l’automne avec légèreté. 46$ - Disponible sur le site de Caudalie et chez Jean Coutu Atelier Cologne, Vanille Insensée Cologne Absolue

Site Sephora

Amatrices de vanille, voici la fragrance qu’il vous faut. Parce que ce jus est riche en vanille comme l’indique son nom, mais tout de même subtil. La combinaison avec le jasmin, le citron vert et la richesse de la mousse de chêne, des bois et de la coriandre épicée, en fait une Cologne unique et parfaite pour les journées plus froides. 10 ml, 37$ - Disponible chez Sephora Lil’ Dipper - Pinrose

Site Sephora