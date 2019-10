Quand un resto de déjeuner lance son parfum

Café, bacon et crêpes, ce sont les parfums qui nous envahissent normalement lorsqu’on entre dans un resto pour le brunch. Mais pas chez Eggsquis. La chaîne de restaurants spécialisée dans les petits-déjs lance sa propre fragrance question de nous réveiller… ou de nous donner moins mal au coeur en cas de lendemain de veille.

Non, vous ne verrez pas des bougies installées partout lors de votre prochain «deux oeufs-saucisse». La fragrance nommée L’Eggsquise sera diffusée dans l’air de façon homogène via un système contrôlé, question que les arômes restent subtils, non pas comme l’eau de Cologne de mononcle Richard.

Mais ça sentira quoi chez Eggsquis? Pas la casserole du bûcheron, certain. On pourra y déceler des notes boisées et de vanille crémeuse, mais aussi de mandarine, de zeste d’orange, et d’herbes fraîches. Le tout rappelant le réconfortant parfum de la pâte à gaufre mélangé à celui d’un mimosa vivifiant.

« Nous avons eu recours à cet outil de pointe qu’est l’aromachologie pour bonifier l’expérience client, et nous considérons que c’est un complément stratégique à la publicité traditionnelle », affirme Simon Robichaud, directeur de comptes et associé chez Bravad, initiateur stratégique de ce logo olfactif.

Le parfum est déjà intégré dans plusieurs succursales de la province et le sera progressivement dans l’ensemble des établissements de la chaîne à l’aube de son 25e anniversaire.

Pour l’instant, il n’est pas prévu que vous puissiez rapporter un flacon de L’Eggsquise à la maison, et ce, même si vous faites les yeux doux aux serveurs entre deux réchauds de café.