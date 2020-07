Plusieurs parcs d'attractions ont rouvert

Ces montagnes russes vertigineuses font partie des plus de 40 manèges qui ont été remis en service au cours du week-end lors de la réouverture de La Ronde. Celle-ci a été retardée de plusieurs mois à cause de la COVID-19 .

« Auparavant, il y avait des milliers et des milliers de personnes qui se promenaient, des files d’attente énormes et tout ça. Toutefois, ce n’est pas ce que vous verrez en arrivant à La Ronde », dit la porte-parole Karina Thevenin.

La Ronde a ouvert ses portes samedi et dimanche en avant-première. Elle sera de nouveau ouverte vendredi. Le 1 et le 2 août seront réservés aux détenteurs d’un abonnement. Puis, elle accueillera le grand public.

Calaway Park nettoie les manèges après chaque cycle. Les employés doivent porter des masques et, certains d’entre eux, des écrans faciaux. Ses mesures ont été prises après avoir consulté des responsables de la santé publique et en consultant d’autres parcs d’attractions, bien que peu d’entre eux aient rouvert au Canada.

« Nous faisons environ 60 millions par an pour la foire et les concerts et les festivals présentés pendant toute l’année. Nous avons déjà subi une perte confirmée d’environ 52 millions. Nous avons dû faire plusieurs mises à pied et adopter des mesures d’austérité », dit M Frost.