Certains parcs nationaux fédéraux pourront rouvrir à compter du 1er juin

Pierre-Olivier Valiquette via Getty Images Au Québec, il y a trois parcs nationaux administrés par le fédéral, dont celui de Forillon en Gaspésie. (photo d'archives)

OTTAWA — Le ministre de l’Environnement, Jonathan Wilkinson, a indiqué que les parcs nationaux reprendront certaines de leurs opérations le 1er juin.

M. Wilkinson a expliqué que certains sentiers, des aires utilisées le jour, des espaces verts et la navigation récréative seront accessibles à compter du 1er juin dans les parcs nationaux, les sites historiques, les cours d’eau et les aires marines nationales de conservation.

La liste détaillée des parcs nationaux sera dévoilée dans les prochaines semaines et s’alignera avec les décisions prises par les autorités locales.

Toutefois, le camping dans les parcs nationaux demeurera interdit au moins jusqu’au 21 juin. Le gouvernement fédéral évaluera alors s’il sera permis.

Tous les parcs et sites historiques nationaux ont été fermés depuis plus d’un mois en raison de la pandémie de la COVID-19.

Le premier ministre Justin Trudeau a dit qu’il savait que le long week-end de mai ne serait pas le même pour plusieurs Canadiens qui lancent habituellement leurs activités estivales au cours de ces trois jours. Il a toutefois indiqué que ce ne serait pas éternel et que le gouvernement prévoit ouvrir en partie les parcs nationaux, là où la distanciation sociale est possible.

Mercredi, le gouvernement du Québec a annoncé que les parcs nationaux et réserves fauniques du réseau de la SÉPAQ rouvriront à compter du 20 mai, mais pour des activités journalières seulement. Quelques sentiers de randonnée pédestre et de vélo ainsi que certains lacs pour la pêche à la journée seront accessibles “en autonomie”, c’est-à-dire sans accès aux bâtiments de services, comme les postes d’accueil et les toilettes.

Fraude et PCU

M. Trudeau a dit qu’il n’est pas question de pénaliser “99 % des Canadiens” qui ont réellement besoin de la Prestation canadienne d’urgence en raison d’une minorité de fraudeurs.

Le quotidien “National Post” rapportait cette semaine que des fonctionnaires ont approuvé des demandes de la PCU même si elles étaient considérées frauduleuses.

M. Trudeau a dit qu’on n’a qu’à se tourner vers les plus récents chiffres de chômage pour prouver que des millions de Canadiens ont perdu leur emploi et ont besoin de cette aide d’urgence.