Le pape dénonce la «rigidité» de l'Église et reconnaît sa perte d'influence

Le pape François a mis en garde samedi contre la «rigidité» dans la manière de vivre sa foi chrétienne qui crée, selon lui, un «champ de mines» de haine et d’incompréhension dans un monde où le christianisme est de moins en moins influent.

François a appelé les fonctionnaires du Vatican à s’ouvrir plutôt au changement lorsqu’il a adressé ses vœux de Noël aux cardinaux, aux évêques et aux prêtres qui oeuvrent au Saint-Siège.

Le message du pape semblait destiné aux catholiques conservateurs et traditionalistes, y compris ceux de la Curie du Vatican, dont l’opposition se fait de plus en plus entendre face à sa papauté progressiste. Leurs critiques se sont multipliées au cours de la dernière année, marquée par des scandales financiers et d’abus sexuels au Vatican. Des gestes qui ont peut-être précédé la nomination de François, mais qui viennent d’être mis au jour.

François a rappelé à la réalité les hommes d’Église présents à la Sala Clementina du Palais apostolique, reconnaissant que le christianisme ne détenait plus le pouvoir et l’influence sur la société qu’il exerçait autrefois.

Il a cité le défunt cardinal Carlo Maria Martini, l’un des leaders de l’aile progressiste de l’Église catholique, qui, dans son dernier entretien avant de mourir en 2012, a déploré que l’Église soit «200 ans en retard» en raison de sa peur innée du changement.

«Aujourd’hui, nous ne sommes plus les seuls à produire de la culture, plus les premiers entendus ni les plus écoutés, a déclaré François aux prélats. La foi en Europe et dans une grande partie de l’Occident n’est plus une présomption évidente, mais plutôt souvent niée, marginalisée et ridiculisée.»