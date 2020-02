Je serai bientôt papa et voici pourquoi j'apprends déjà à porter un bébé

J’ai mis mes deux bras dans le porte-bébé et je l’ai passé sur ma tête, comme un enfant d’âge préscolaire met un chandail. Je l’ai attaché autour de mon abdomen. J’ai bercé la tête du bébé avec mon bras gauche et j’ai posé ma main droite sous lui. Je me suis levé - lentement, lentement - me demandant à quel point ce serait plus difficile avec un bébé vivant. J’ai mis la poupée en position, j’ai expiré et j’ai commencé à fixer le harnais.

J’ai baissé les yeux et vérifié que j’avais bien fait le travail. J’ai replacé les jambes du bébé. J’ai pris une respiration profonde. J’ai enlevé le porte-bébé et j’ai recommencé. Est-ce que je serais vraiment capable de porter un enfant? À l’époque, il me restait un peu moins de trois mois pour que ma pratique quotidienne donne des résultats.

Notre premier-né allait bientôt naître.

La plupart des pères ne se préoccupent pas autant de ça. Ils n’ont pas à s’en préoccuper, ça se fait tout seul. Mais j’ai la paralysie cérébrale, et ça affecte mon équilibre, ma mobilité, ma dextérité et ma coordination.

Je peux facilement transporter quelque chose comme une tasse de café et la maintenir en place. Je peux la tenir aussi fort que je le veux, elle ne va pas gigoter. Mais un latte n’a pas son propre esprit. Remplacez ce café par un bébé lourd de mauvaise humeur, et il tombera probablement au sol. Ou nous tomberons tous les deux.

Pour compliquer les choses, mes mains sont occupées la plupart du temps avec les béquilles d’avant-bras que j’utilise lorsque je marche à l’extérieur. Je peux pousser une poussette sur de courtes distances en les utilisant, oui, mais pour les longs trajets, j’ai besoin d’un fauteuil électrique. Je ne peux pas conduire et tenir un bébé en même temps.