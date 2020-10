En temps de pandémie, la tension peut être vive entre la politique et la science

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld «Une des trames de l’opposition que je trouve le plus pénible, c’est dire qu’à cause des avis qui ont changé à un moment donné, le gouvernement a caché des informations ou donnait de mauvais renseignements, mentionnait la semaine dernière la ministre de la Santé Patty Hajdu. Et rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.» (photo d'archive)