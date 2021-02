La pandémie a fait fondre les profits d'Hydro Québec en 2020

MONTRÉAL - Hydro-Québec a vu ses profits fondre de 21 % l’an dernier, alors que le ralentissement économique provoqué par la pandémie et des températures plus douces ont pesé sur sa performance financière.

La société d’État a indiqué mercredi que son bénéfice net s’était établi à 2,3 milliards $ en 2020, ce qui constitue une baisse de 620 millions $ par rapport à l’exercice précédent.

“Sans surprise, la crise sanitaire et le ralentissement de l’économie ont pesé sur nos résultats, a souligné sa présidente-directrice générale Sophie Brochu, dans un communiqué. Dans ce contexte difficile, nous avons pleinement assumé notre rôle au sein de la société québécoise en mettant en place des mesures exceptionnelles totalisant 90 millions $ afin d’aider nos clients qui en avaient besoin à s’en sortir.”

Ce recul des profits a une incidence sur le dividende versé par Hydro-Québec au gouvernement québécois, qui a fléchi de 22,4 % pour s’établir à 1,7 milliard $.

La variation négative du résultat net a été attribué par la société d’État à une baisse de 146 millions $ des ventes nettes dans le marché québécois, de 116 millions $ du côté des exportations ainsi qu’à un impact de 358 millions $ en raison d’“autres facteurs” _ qui tient compte d’un impact de 173 millions $ lié aux régimes de retraite.

Au Québec, la consommation d’électricité a fléchi de 4 % en raison de l’imposition des mesures sanitaires. Exprimées en volume, les ventes ont été de 171,4 térawattheures (TWh), en recul de 3,2 TWh par rapport à 2019.

La hausse de consommation de 4 % observée du côté de la clientèle résidentielle n’a pas été suffisante pour contrebalancer le recul de 7 % observé dans le secteur commercial et industriel. Les températures ont également été plus douces à l’hiver et à l’automne, a expliqué Hydro-Québec.

Sur les marchés extérieurs, le volume d’exportations nettes a fléchi de 2,4 TWh, à 31,3 TWh, ce qui s’est traduit par un effet négatif estimé à 70 millions $. L’incidence de la détérioration des conditions de marché a été chiffrée à 46 millions $ par la société d’État. Elle a expliqué que les prix s’étaient détériorés d’environ 25 %.

Avec ses stratégies de couverture, Hydro-Québec a obtenu en moyenne 4,2 cents du kilowattheure à l’exportation en 2020, par rapport à 4,3 cents l’année précédente.

Si le volume d’exportations nettes a fléchi en 2020, la société d’État a fait valoir qu’il se situait au-dessus de la barre des 30 TWh pour une cinquième année consécutive. Les exportations représentaient 23 % du bénéfice net.

Les bénéfices d’Hydro-Québec au cours des dernières années:

_ 2019: 2,9 milliards $ (dividende de 2,19 milliards $)

_ 2018: 3,2 milliards $ (dividende de 2,39 milliards $)

_ 2017 : 2,89 milliards $ (dividende de 2,14 milliards $)

_ 2016 : 2,86 milliards $ (dividende de 2,14 milliards $)