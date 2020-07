Pandémie: les parents inquiets de la vie sociale de leurs enfants

Un sondage mené «par approche participative» auprès de parents canadiens révèle que près des trois quarts des répondants sont préoccupés par l’engagement social de leurs enfants pendant la pandémie et le confinement.

Statistique Canada a publié jeudi un article qui donne une idée de l’impact de la grande pandémie sur les enfants et les familles. Plus de 32 000 répondants ont rempli volontairement un questionnaire en ligne entre le 9 et le 22 juin.