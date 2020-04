Pandémie et inondations ne font pas bon ménage: comment relever ce double défi

Comment gérer une telle situation? Quels critères et actions devraient être priorisés afin de réduire ou atténuer les risques et les conséquences pour les populations?

Si des inondations surviennent ces prochains jours, de nombreuses villes et municipalités ne pourront déployer une aide similaire à celles des années passées. Le gouvernement du Québec a d’ailleurs fait savoir, le 16 mars, qu’il ne permettrait pas l’ouverture de centres d’hébergement pour les sinistrés en cas d’inondations, afin d’éviter les risques de contamination à la COVID-19. Des municipalités ont déclaré qu’elles ne demanderont pas à leurs employés et à des bénévoles d’effectuer des corvées telles que le remplissage de sacs de sable. On a même encouragé les riverains concernés à prévoir un lieu où se reloger s’ils sont inondés.

Élus, observateurs, scientifiques, gestionnaires de risques et intervenants de première et de deuxième lignes appréhendent ce potentiel scénario multialéas et «multi-stresseurs», qui viendra compliquer la vie des sinistrés et leur prise en charge par les autorités civiles ainsi que par les organismes publics et communautaires.

Le processus de gestion des risques prôné par le ministère de la Sécurité publique du Québec évoque l’appréciation simultanée des risques de même que le traitement concomitant de ceux-ci. La Loi sur la Sécurité civile précise tout autant ce caractère multiple. Chaque municipalité et MRC doit donc posséder, respectivement, un Plan de sécurité civile et un Schéma de sécurité civile appuyés entre autres par un Plan de mesures d’urgences. Mais la pandémie actuelle transforme la manière même avec laquelle la sécurité civile a l’habitude de procéder ou de composer avec les aléas.

Aujourd’hui, il faut revoir nos approches de prévention, de préparation et d’intervention. Des plans particuliers orientés sur un aléa ou une conséquence ont fait leurs temps. Nous gérons des conséquences multiples et des effets domino à grandes échelles, qui s’enchaînent de manière de plus en plus rapprochée.

De nouveaux réflexes à développer

Il faut avoir le réflexe de fonctionner par gestion de conséquences, évaluation des capacités, identification des responsabilités et mise en place des mécanismes de gestion des risques, sur le moyen et le long terme. D’ailleurs, les changements climatiques demanderont aux instances gouvernementales, aux organismes publics et communautaires ainsi qu’aux individus d’en avoir la capacité, et de revoir leurs façons de faire.

En dépit d’initiatives prises, des questions se posent : que faire avec les personnes vulnérables ou isolées qui n’ont pas accès à des membres de leur entourage pouvant les accueillir en cas d’évacuation? Comment assurer la sécurité des sinistrés et des intervenants de première et de deuxième lignes dans un contexte de pandémie? Quels types d’intervention les municipalités et les organismes publics et communautaires doivent-ils privilégier? Quelles actions prioritaires devraient être considérées afin de réduire ou atténuer les risques et les conséquences pour les populations en contexte simultané de pandémie et d’inondations ou d’autres désastres naturels qui pourraient survenir sachant que la pandémie ne s’arrêtera pas demain matin?

Un effort collectif

Il n’y a sans doute pas de solutions miracles, mais en y réfléchissant collectivement, nous pourrions faire en sorte de diminuer les impacts négatifs des catastrophes sur la santé des individus et des intervenants. La pandémie actuelle nous enseigne ou nous rappelle l’importance de la science pour identifier les solutions, les remèdes et les vaccins pour prévenir ou endiguer la prolifération de la Covid-19, et conseiller les autorités sur les mesures à prendre. Dans le domaine de la gestion multirisques, il devient donc crucial de faire aussi appel à une masse critique d’experts intersectoriels dans l’ensemble du réseau universitaire.