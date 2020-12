Profiter de la pandémie pour étudier le stress pendant la grossesse

MONTRÉAL — Des chercheuses montréalaises veulent profiter de la pandémie de coronavirus pour étudier l’impact du stress sur la santé des femmes enceintes et de leur bébé, notamment pour essayer de comprendre plus clairement ce qui permet à certaines de mieux y résister que d’autres.

Les chercheuses du CHU Sainte-Justine, de l’Université Concordia, de l’Université de Montréal et de l’Institut national de la recherche scientifique souhaitent recruter un millier de femmes (et leurs conjoints) pour participer à cette étude.

«On ne veut pas se concentrer uniquement sur le négatif, ce n’est pas ça le but, a expliqué la professeure Catherine Herba, du CHU Sainte-Justine. Le but, c’est aussi d’identifier les aspects positifs qui peuvent aider à modérer ces liens-là.»

«C’est très important de savoir s’il y a des facteurs de résilience, a dit Mme Herba. On sait que plusieurs personnes sont exposées à du stress pendant la grossesse, mais elles vont y réagir très différemment. On sait qu’il y a aussi beaucoup de variabilité plus tard dans le développement des enfants. Ça nous aide à mieux comprendre ces mécanismes et à voir s’il y a certains facteurs qui peuvent aider, comme le sommeil, l’exercice, le soutien de l’entourage ou l’alimentation.»