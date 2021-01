Quand la pandémie va-t-elle se terminer? Voici la chronologie prévue pour le Canada.

Pour qu’une maladie soit éradiquée, il faut deux choses: un traitement et un vaccin qui conduise à une immunité collective, précise Cynthia Carr, épidémiologiste basée à Winnipeg, au HuffPost Canada. L’immunité collective se produit lorsqu’un nombre suffisant de personnes contractent une maladie et deviennent immunisées contre elle, de sorte qu’elle ne peut plus se propager.

Mais il faudra peut-être un certain temps avant que tout le monde au pays soit vacciné. En attendant, le nombre de cas augmente et les hôpitaux de certaines provinces sont confrontés à d’inquiétants problèmes de capacité.

C’est l’avertissement à donner quand on planifie des projets avec ses amis, sa famille et presque tout le monde ces temps-ci. Nous avons deux vaccins approuvés au Canada, et dans le monde entier, des dizaines d’autres sont en cours d’essai à différents stades.

«Cela semble si lointain, mais je pense que la vie sera meilleure et qu’il n’y aura pas tant de nouvelles négatives avant cela, car nous avons réussi à distribuer ce vaccin et les gens sont prêts à le recevoir», assure-t-elle.

Un sondage Angus Reid de décembre a indiqué que 48% des Canadiens veulent être vaccinés le plus tôt possible, contre 40% il y a un mois.

Si un vaccin peut atténuer une partie de l’impact immédiat sur le système, il pourrait être éventuellement plus sécuritaire de se réunir en plus grands groupes - mais cela ne se fera probablement pas avant que 2021 soit bien avancée, a averti Mme Carr.

Elle ajoute que les décisions relatives à la réouverture dépendront de ce que les gouvernements décideront de prioriser, en fonction de ce qui est le plus important pour la société. Mme Hota souligne la nécessité de prendre en compte l’impact économique de la fermeture des entreprises.

Mais elle espère que la réouverture progressive permettra aux Canadiens d’avoir plus de contacts sociaux avec leur famille et leurs amis en toute sécurité.

«Tant que cela se fait avec soin et lentement, je pense que ce serait extrêmement important pour moi, et probablement pour beaucoup de gens», dit-elle. «Vous savez, vous pouvez retarder le moment où vous irez voir ce match de hockey si vous pouvez au moins voir vos amis et votre famille.»

Le vaccin et les porteurs asymptomatiques

Bien que certaines régions puissent avoir un nombre de cas de COVID-19 tellement élevé qu’une immunité naturelle de groupe soit possible, le Canada compte essentiellement sur un vaccin pour y parvenir, explique le Dr Michael Libman au HuffPost.

Nous savons que les vaccins de Pfizer et de Moderna préviennent les maladies, mais nous ne savons pas s’ils empêchent les gens d’être contagieux, relate le Dr Libman, professeur à la division des maladies infectieuses de l’Université McGill.

«Il est possible que vous soyez toujours infecté par le virus, que vous n’ayez pas de symptômes... mais que vous soyez toujours contagieux», ajoute-t-il.

Cela pourrait être le pire des scénarios, soutient M. Libman, car les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner - ou dont le corps ne réagit pas au vaccin - seraient vulnérables à la contamination par la COVID-19. Mais des niveaux de vaccination élevés pourraient rendre la circulation du virus plus difficile, mentionne-t-il.

Les estimations actuelles suggèrent que le fait de vacciner ou d’infecter 70% d’une population avec la COVID-19 apporterait une immunité collective, rapporte-t-il.

Il y a quelques cas documentés où une personne a eu deux fois la COVID-19, dit M. Libman, mais tant que ce nombre reste faible, nous allons dans la bonne direction.

«Ce n’est pas grave si l’immunité s’affaiblit, tant que le vaccin fonctionne et que nous pouvons continuer à faire vacciner les gens avec des rappels, par exemple - c’est assez courant dans le monde des vaccins, que nous devons faire vacciner... périodiquement», explique-t-il.

Carr, l’épidémiologiste de Winnipeg, précise que l’efficacité des vaccins actuels reste un avantage majeur pour la santé publique puisque les données des essais cliniques montrent qu’ils stoppent la gravité de la maladie. Mais, comme Libman, elle affirme que cela ne suffit pas pour avoir un impact sur l’immunité collective, à moins que la diminution de la gravité ne signifie que les personnes vaccinées ont une charge virale plus faible et sont moins contagieuses.

Selon Mme Hota, les vaccins auraient un impact sur l’arrêt de la transmission. Elle souligne aussi que des données supplémentaires permettraient de clarifier la situation.

Aucun d’entre nous n’est en sécurité tant et aussi longtemps que nous ne sommes pas tous en sécurité

Raywat Deonandan, épidémiologiste et professeur associé à l’Université d’Ottawa, explique au HuffPost qu’il prévoyait que le Canada serait en mesure de commencer à lever les restrictions vers l’été 2021 - en supposant que les vaccins empêchent la transmission et qu’un nombre suffisant de personnes soient vaccinées.

Il prévoit que la pandémie sera officiellement déclarée terminée d’ici 2022, mais note qu’elle existera probablement encore dans certains pays. Cela signifie que les voyages internationaux ne reviendront pas «à la normale avant plusieurs années», déclare-t-il, ajoutant que certaines compagnies aériennes pourraient exiger une preuve de vaccination.

Mais cela dépend aussi de ce que l’on entend par «normal». Nous ne reviendrons probablement jamais à la vie d’avant 2019, avance M. Deonandan, car certains aspects, comme les réunions Zoom et l’enseignement à distance, sont devenus des éléments acceptés dans la vie quotidienne pendant la pandémie.

Jusqu’à présent, les essais cliniques n’ont pas validé l’efficacité des vaccins chez les enfants; c’est donc possible que les écoles offrent encore un enseignement à distance à l’automne 2021. Mais il pourrait être plus sûr pour les enfants de socialiser d’ici là, explique M. Deonandan, car les parents plus âgés seraient moins susceptibles de tomber malades s’ils contractent le virus s’ils ont été vaccinés et sont immunisés.

Cependant, même si certaines tranches de la population commencent à se faire vacciner, il ne sera sécuritaire de reprendre des activités plus normales que lorsque la COVID-19 sera contrôlée au niveau de la population.