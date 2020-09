En temps de pandémie, voici ce que dit notre engouement pour les conserves

Pour finir la saison, il me restait à faire des confitures de bleuets. Après plusieurs tentatives infructueuses, j’ai finalement réussi à mettre la main sur des pots Mason. Mais j’ai eu de la chance.

C’est un étrange effet de la pandémie de COVID-19: tout le monde fait des conserves. Les quincailleries ont été littéralement prises d’assaut. Au printemps, le pain maison avait aussi eu son heure de gloire, et les tablettes des épiceries avaient été vidées de leur stock de farine et de levure. Comment expliquer cet engouement?

Le cas du pain a été amplement discuté. Celui des conserves obéit à des logiques similaires. Dans des temps incertains et difficiles, la cuisine peut devenir une valeur refuge. Elle propose un but simple à atteindre, scande le temps des journées, nous plonge dans le concret et stimule nos sens. En plus, l’aliment donne du plaisir et nous fait entrer en relation avec autrui. Autant de bonheurs précieux, et moins petits qu’on le dit.

Je m’intéresse aux représentations de l’aliment et de la gastronomie. Au-delà des effets de mode, que disent-elles de nos préoccupations, de nos visions du monde, de nos sociétés? J’explore ces concepts dans ma production la plus récente, une œuvre de littérature numérique portant sur l’expérience et les résonances affectives de la nourriture.

L’imaginaire des aliments

L’imaginaire associé aux aliments comporte une part subjective, mais il résonne aussi avec l’histoire et l’expérience de la collectivité. Il a une dimension sociale, et ses impacts sur les pratiques et les usages alimentaires sont bien concrets.

Pourquoi, dans les moments que nous traversons, élisons-nous comme aliments significatifs le pain plutôt que la viande, la confiture plutôt que la crème glacée?

Tout un ensemble de représentations imaginaires positives se rattache aux conserves et peut expliquer leur attrait.

Goûter le temps

Dans le geste de faire des conserves, il y a la quête d’un certain rapport au temps.

L’été a passé trop vite. Quoi de mieux, pour essayer de saisir ce temps enfui, que de le placer dans de jolis bocaux de verre? Les conserves permettent ainsi de préserver des moments — la cueillette des framboises en juillet, ou l’émerveillement au marché devant la profusion des récoltes. Ces merveilles échappent au temps et à la finitude.

Les conserves supposent aussi un rapport au temps à venir. Ces confitures que l’on cuisine, on peut bien y goûter maintenant, mais c’est en février qu’elles trouveront tout leur sens. Elles seront alors un doux rappel, une réminiscence concrète de la chaleur de l’été.