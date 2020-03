Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19, qui a déjà fait plus de 21 000 morts dans le monde où plus de trois milliards de personnes sont appelées à rester confinées chez elles. Plus de 250 000 cas en Europe La pandémie a fait au moins 21 873 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un comptage de l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 7h. Plus de 481 300 cas d’infection ont été diagnostiqués dans 182 pays et territoires, dont au moins 258 068 en Europe, le continent le plus touché. Il existe des “signes encourageants” de ralentissement du nouveau coronavirus sur le territoire européen en dépit d’une situation toujours grave, a estimé jeudi la branche Europe de l’Organisation mondiale de la Santé. Les pays où le nombre des morts est le plus élevé sont l’Italie, 7503 décès pour 74 386 cas, l’Espagne (4088 pour 56 188 cas), la Chine continentale (3281 pour 81 218 cas), l’Iran (2234 pour 29 406 cas) et la France (1331 pour 25 233 cas). Récessions en vue La crise du coronavirus provoquera une récession de 2% dans la zone euro et au Royaume-Uni cette année, selon l’agence de notation financière S&P. L’Autriche table sur une baisse de 2,5% de son PIB en 2020. En Asie, celui de Singapour s’est contracté de 2,2% au premier trimestre sur un an, sa pire performance depuis 2008. Le Sénat américain vote le plan d’urgence Le Sénat américain a voté mercredi à l’unanimité un plan “historique” de 2000 milliards de dollars pour soutenir la première économie mondiale, asphyxiée par la pandémie qui a déjà fait plus de 1000 morts aux Etats-Unis. Le plan doit encore être adopté vendredi par la Chambre des représentants, avant d’être promulgué. À VOIR: Trump pense déjà à la fin de la pandémie

Armée en renfort en France Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi le déclenchement de l’opération “Résilience” qui mobilisera les forces armées pour aider la population sur les plans sanitaire et logistique, notamment dans les territoires d’Outre-mer. Des patients gravement atteints ont embarqué jeudi matin à bord d’un train à grande vitesse (TGV) médicalisé, pour être évacués de l’est de la France vers des hôpitaux de l’ouest, une première en Europe. Vols suspendus en Russie La Russie suspend tous ses vols internationaux à partir de jeudi 17h, à l’exception des avions affrétés pour rapatrier les citoyens russes bloqués à l’étranger. La ville de Moscou ferme à partir de samedi tous les restaurants et commerces non essentiels. Les plus de 65 ans et ceux qui souffrent de maladies chroniques ont interdiction depuis ce jeudi de sortir de chez eux. Etat d’urgence en Bolivie La Bolivie a décrété mercredi l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 15 avril, afin de “faire respecter la quarantaine” en vigueur depuis dimanche (plus grande participation de l’armée et de la police dans le contrôle, fermeture des frontières).