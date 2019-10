Pamela Anderson souhaite que des repas végétaliens soient servis aux détenus

L’actrice Pamela Anderson demande au premier ministre Justin Trudeau de retirer la viande et le lait des menus des prisons pour aider la planète, améliorer la santé des détenus fédéraux et faire économiser du même coup un peu d’argent aux contribuables.

Dans une lettre envoyée à M. Trudeau, l’ancienne vedette de «Baywatch» («Alerte à Malibu») écrit qu’elle espère que le Canada adoptera ce qu’elle qualifie de «moyen simple, mais efficace, de réduire les coûts et d’améliorer des vies».

Elle souhaite que les pénitenciers du Canada servent des repas végétaliens à base de haricots, riz, lentilles, pâtes, légumes et fruits, qu’elle considère comme une source de tous les éléments nutritifs essentiels et qui ne coûteraient qu’«une fraction du coût des viandes et des fromages», puisque la plupart des ingrédients végétaliens n’ont pas besoin d’être réfrigérés.

Dans son dernier plan ministériel, Service correctionnel Canada note que la nourriture offerte aux détenus est «suffisante en qualité et en quantité» et conforme au Guide alimentaire canadien.