Les films de Xavier Dolan, classés du «pire» au meilleur

Il y a dix ans, Xavier Dolan, alors âgé de 20 ans, débarquait avec un premier long-métrage qui allait faire grand bruit.

S’imposant comme une tonne de brique au coeur d’un cinéma québécois ayant tendance à privilégier les silences et la contemplation, il était clair que le nouveau venu avait une vision à défendre et du caractère à revendre. La question était maintenant de savoir si ce dernier avait les moyens de ses ambitions.

De film en film, l’oeuvre de Xavier Dolan a toujours été polarisante, car ce dernier désire à tout coup susciter de vives réactions chez son public, et ce, en ne passant jamais par quatre chemins.

Aussi à l’aise avec la tragédie que la comédie, Xavier Dolan donne dans l’émotion mur à mur. Son cinéma se déploie à deux pousses de nos visages et tient à obtenir une réponse émotionnelle coûte que coûte.

«Moi, j’ai fait un film, après ça ne m’appartient plus. [...] Ça pourrait être reçu dans l’indifférence. Et là, je pense que je serais encore plus bouleversé que de lire que quelqu’un a détesté mon film», avait déclaré le réalisateur lors de son plus récent passage à Tout le monde en parle.

La cinématographie de Xavier Dolan suit, certes, plusieurs fils conducteurs très précis (l’amour sous toutes ses formes, la célébration de la différence, les relations familiales tendues, etc.). Mais ses films demeurent tous très différents les uns des autres.

Reconnu pour être tapageur, exubérant et impitoyable, l’oeuvre de Xavier Dolan repose aussi sur d’importantes nuances, qu’il terre dans une image, dans les non-dits, et qui font en sorte que l’effort tient la route.

Pour souligner la sortie de Matthias et Maxime, nous vous proposons notre palmarès des huit longs-métrages de Xavier Dolan, classés du pire - ou du moins accompli, disons - au meilleur.