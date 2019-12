7 moments beauté qui ont fait jaser en 2019

Cette année 2019 a été émaillée de moments beauté qui n’ont pas manqué de faire jaser. En voici 7 qui ont retenu notre attention et certainement la vôtre, du plus récent au plus ancien chronologiquement.

Le défi capillaire des adolescents qui a fait fureur sur Tiktok, l’application, parmi les favorites, des adolescents. Il s’agit de s’appliquer du shampoing violet sur les cheveux, dont la première utilité est de neutraliser les tons jaunes pour les cheveux blonds et blancs, sans savoir du tout quel résultat cela donnera.

Au rinçage, surprise, le rendu peut osciller entre violet, violacé, à blond froid pour ne pas dire polaire selon la nuance du cheveu naturel.

Le retour de la coupe au bol

C’est Charlize Theron qui a signé le retour de cette coiffure (monastique), qui se distingue par des cheveux coupés en frange droite sur le front et de même longueur tout autour de la tête, comme si on avait posé un bol sur le crâne et coupé tous les cheveux qui dépassent. Pas facile à porter, à part pour la star, magnifique en tout temps.

Le vernis à dents

Fini les dents blanches, ce qui est IN ce sont les vernis de couleur à appliquer sur le dents. On n’arrête plus le progrès. Pour mieux comprendre, voici ce que cela donne en images.

Des produits de beauté signés Lady Gaga

«La dernière chose dont le monde a besoin est d’une autre marque de beauté. Mais tant pis», dit Lady Gaga qui a lancé officiellement, le 15 juillet dernier, sa ligne de cosmétiques inclusive dénommée Haus Laboratories.

La star travaillait sur le projet depuis deux ans, et a confié que le maquillage l’avait sauvée. «J’ai découvert ma beauté en ayant l’habilité de m’inventer et de me transformer, témoigne-t-elle sur Instagram. Ils disaient que j’étais bizarre, mais vraiment, j’étais juste Born This Way, née comme ça.»

Les cheveux naturels de Michelle Obama

Début août, en pleine tournée promo de son ouvrage «Devenir», Michelle Obama apparaît pour la première fois cheveux naturels, la toile s’enflamme. Fini le temps des brushings systématiques protocolaires de la Maison-Blanche, Michelle Obama assume ses cheveux naturels et c’est tellement réjouissant. L’ancienne première dame avait même confié à l’époque que ses cheveux étaient une préoccupation quasi permanente.

Un nouvelle tendance qui dérange. Certaines ont même décidé d’aller plus loin en réalisant un tutoriel où elles se maquillent depuis leur lit d’hôpital.

Le but? Être la plus belle possible sur les photos de naissance et paraître au top lors des premières visites. Une pratique qui prouve une fois de plus les dérives d’une société qui filtre tout...?!

Le rouge à lèvres fatal aussi pour lui!

Lors du défilé Saint Laurent automne-hiver 2019, l’acteur et chanteur américain, fan de maquillage, est apparu les yeux ourlés de brun et la bouche d’un rouge fatal.

Et pourquoi se contenter de nuances passe-partout lorsque la palette des rouges est quasi infinie? À vous messieurs!

Getty