Pacte fiscal: Legault met en garde les maires contre les «p'tits amis»

Il était en présence d’une centaine de représentants du monde municipal, dont la mairesse de Montréal, Valérie Plante , le maire de Québec, Régis Labeaume , ainsi que les présidents de l’ Union des municipalités du Québec (UMQ) et de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Alexandre Cusson et Jacques Demers.

Le premier ministre a assuré faire «confiance» aux maires et préfets, mais «on va suivre ça», a-t-il dit. «C’est un pari qu’on fait. Pour la première fois, on décentralise beaucoup d’argent. (...) On prend un certain risque.»

De leur côté, les maires n’ont pu que se réjouir de la diversification de leur assiette fiscale. Ils n’ont pas osé critiquer les propos de M. Legault, à l’exception de Mme Plante, qui s’est montrée un tantinet sur la défensive.

«Si M. Legault a des idées en vue, bien qu’il les partage, mais moi je peux vous dire que (...) la reddition de comptes, ça fait partie de nos pratiques, a-t-elle affirmé. On est responsables face à la gestion des fonds publics.»

Pour M. Cusson, le premier ministre n’a fait que prononcer «des phrases que le monde aime entendre: “On les surveille les mairesses, les maires, les élus municipaux, on va les surveiller, on vous protège”». Il n’est pas allé plus loin.

Gains de 1,2 milliard $

Au coeur du Partenariat 2020-2024, il y a le transfert aux municipalités d’un montant qui représente l’équivalent de la croissance des revenus produits par un point de la TVQ, pour un total estimé à 660 millions $ sur cinq ans.

Dans l’attente des retombées de cette mesure, un montant de 70 millions $ est accordé aux municipalités pour 2020-2021. Il s’agit d’une demande de longue date des municipalités, qui prétendent que la taxe foncière ne peut plus répondre à tous leurs besoins.

Ce transfert représente environ 730 millions $ de plus sur cinq ans pour le monde municipal, selon le premier ministre Legault, qui calcule qu’au total, les municipalités bénéficieront de gains de 1,2 milliard $.

«Tout le monde gagne», a déclaré M. Cusson dans son allocution, en parlant d’un «grand jour pour le monde municipal».