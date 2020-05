Salons de coiffure, dentistes et autres pourront rouvrir le 1er juin

QUÉBEC — Nombreux sont celles et ceux qui rêvent de revoir leur coiffeuse ou leur barbier. Le gouvernement du Québec a annoncé mercredi qu’une ouverture progressive des établissements de soins de santé privés et de soins corporels et esthétiques pourra s’amorcer le 1er juin, à l’extérieur de Montréal.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault a vendu la mèche lors de la mise à jour quotidienne concernant la gestion de la pandémie de la COVID-19.

Ainsi, les soins de santé privés, comme les dentistes, pourront être à nouveau offerts partout au Québec à compter du 1er juin.

Pour ce qui est des soins corporels et esthétiques, ils pourront être donnés à compter du 1er juin partout sauf dans la communauté urbaine de Montréal et la MRC de Joliette.

La date de réouverture reste à déterminer pour ces deux régions, aucune indication n’ayant été donnée concernant l’éventualité d’une reprise des services dans ces secteurs.

Des règles à suivre

En milieu d’après-midi, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, ont dévoilé davantage de détails sur les mesures d’hygiène à implanter pour protéger les professionnels et les clients.

Les deux élus étaient accompagnés du conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, Dr Richard Massé, qui a donné plusieurs exemples de consignes à respecter.

Évidemment, tous les établissements devront limiter le nombre de personnes à l’intérieur et respecter la distance de deux mètres. Dans le cas de la relation de proximité entre le professionnel et le client, ceux-ci devront porter de l’équipement de protection personnelle.

Une fois que les clients auront obtenu un service, le professionnel devra désinfecter tout le matériel utilisé et les surfaces touchées par le client.

Dans le cas des cabinets de dentistes, les clients devront d’abord se rincer la bouche avec un liquide antiseptique.