COVID-19: cet outil en ligne va devenir le meilleur ami des parents cet automne

Sasha_Suzi via Getty Images

Sasha_Suzi via Getty Images

Est-ce que mon enfant peut aller à l’école même s’il a le nez qui coule? Dois-je lui faire passer un test de dépistage immédiatement ou attendre un peu? En cette rentrée scolaire pour le moins particulière, bien des parents se posent des questions sur la façon dont ils devront gérer les rhumes et autres microbes de leur progéniture, alors que la COVID-19 rôde toujours.

Même s’il ne peut se substituer à une consultation médicale, l’outil très simple permettra de déterminer si une personne doit s’isoler et/où subir un test de dépistage en fonction de son âge. Les questions posées diffèrent en fonction du groupe d’âge, soit les 0-5 ans, les 6-17 ans et les adultes de 18 ans et plus.