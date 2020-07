INSOLITE - Une étonnante rencontre. Alors qu’elle arrosait ses fleurs, le 19 juillet, Regina Keller a eu la drôle de surprise de voir un ours dans la piscine de ses petits-enfants. L’animal faisait tranquillement une petite sieste. “Il s’est promené dans le jardin... et est allé près de la piscine et a plongé sa grosse patte dans l’eau” raconte la mère de famille à CNN.