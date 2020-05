Ottawa veut une relance qui tient compte de l'impact de la crise sur les femmes

OTTAWA — Les femmes ayant été plus durement frappées par la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral cherche à déterminer comment ses efforts de relance pourraient les aider à retourner au travail, à mieux gagner leur vie et à décrocher des emplois stables.

Plus souvent employées à temps partiel et dans des secteurs qui se sont avérés vulnérables à la crise, les femmes ont été relativement plus nombreuses que les hommes à se retrouver sans emploi dans les dernières semaines. Statistique Canada rapportait ce mois-ci que 1,5 million de travailleuses ont perdu leur emploi en mars et avril.

Le plan de relance du gouvernement fédéral pourrait offrir l’occasion de remédier à certaines des inégalités sociales mises en évidence par la pandémie, comme le fait que les femmes composent la grande majorité de la main-d’oeuvre en soins de santé, en services de garde et en soins aux aînés.

Beaucoup désignent les services de garde comme le besoin le plus criant afin d’aider les femmes à retourner au boulot.

L’experte en politiques sociales de l’Université Carleton Jennifer Robson prévient que les mises à pied temporaires et les heures réduites pourraient rapidement se transformer en licenciements permanents si les entreprises sont prêtes à rouvrir, mais les parents ne sont pas prêts à revenir au travail, faute de services de garde pour leurs enfants.