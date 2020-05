Ottawa veut continuer d'aider les grands employeurs, tels Air Canada

THE CANADIAN PRESS/Justin Tang

THE CANADIAN PRESS/Justin Tang Le premier ministre Justin Trudeau prend la parole lors de sa conférence de presse quotidienne, devant sa résidence à Ottawa, le samedi 16 mai 2020.

Il s’agit là de plus de 50 % des employés du transporteur national.

M. Trudeau a aussi évoqué des crédits d’urgence pour les grands employeurs et de l’aide sectorielle.

Tout en admettant qu’il y a plus à faire, M. Trudeau a souligné que le gouvernement fédéral sera là pour aider les compagnies aériennes. Il a reconnu qu’elles se trouvent devant un grand défi.

M. Trudeau a par ailleurs annoncé que Santé Canada a approuvé le premier essai de vaccins contre le coronavirus, à l’Université Dalhousie.

Santé Canada travaillera avec des fabricants à ce chapitre. Décrivant lanouvelle comme très encourageante, le premier ministre a toutefois rappelé quela recherche et la mise au point prennent du temps.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 1,26 million de tests administrés au Canada jusqu’à samedi. Environ 6 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 75 007 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 5595 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 41 420 cas au Québec, dont 3401 décès; 22 313 cas en Ontario, dont 1858 décès; 6457 cas en Alberta, dont 121 décès; 2392 cas en Colombie-Britannique, dont 135 décès; 1037 cas en Nouvelle-Écosse, dont 55 décès; 590cas en Saskatchewan, dont six décès; 289 cas au Manitoba, dont sept décès; 260 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 120 cas au Nouveau-Brunswick, dont 120 guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

