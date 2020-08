Ottawa remplacerait la PCU en septembre sans passer par le Parlement

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

OTTAWA — Le gouvernement fédéral prévoit d’utiliser des programmes existants afin de créer rapidement une nouvelle mesure de soutien pour les travailleurs mis à pied qui ne seront pas admissibles à l’assurance-emploi lorsque prendra fin la PCU.

Quelque quatre millions de travailleurs passeront à l’assurance-emploi le mois prochain lorsque la Prestation canadienne d’urgence (PCU) commencera à disparaître. Des sources au fait du plan du gouvernement soutiennent que ce transfert sera réalisé par arrêté ministériel plutôt que par une loi.

Puisque le Parlement a été prorogé mardi jusqu’au 23 septembre, un projet de loi ne pourrait pas, effectivement, être déposé aux Communes avant la fin de septembre.

Mais des millions d’autres Canadiens qui ont vu leurs revenus s’effondrer à la suite de la «mise sur pause» de l’économie au début de la pandémie ne seront pas admissibles à l’assurance-emploi en septembre. Les libéraux ont toutefois promis un nouveau soutien, semblable à l’assurance-emploi, pour ceux qui en auront encore besoin.

Des sources consultées par La Presse canadienne ont indiqué que ces mesures devront être temporaires et utiliser des programmes et outils existants, ce qui permettra aux libéraux de se passer de l’approbation du Parlement, en adoptant simplement un règlement par arrêté ministériel.

Ces sources, qui ont réclamé l’anonymat parce qu’elles n’étaient pas autorisées à discuter publiquement du plan, affirment que les détails de ce soutien seront annoncés bientôt.

Le premier ministre Justin Trudeau a assuré mardi que l’arrêt des travaux parlementaires pendant un mois ne paralyserait pas la distribution de l’aide gouvernementale par le biais des programmes fédéraux créés depuis le début de la pandémie.

Hassan Yussuff, le président du Congrès du travail du Canada, a déclaré qu’il considérait les mesures temporaires comme un tremplin vers une refonte plus vaste du filet social fédéral.

Ses faiblesses sont connues depuis des années et largement mises en évidence durant la crise causée par la pandémie, a-t-il soutenu.

«Nous devons examiner ces mesures temporaires et déterminer comment transformer certaines d’entre elles en mesures permanentes», a indiqué M. Yussuff.

Le premier ministre Trudeau a clairement indiqué son intention de remodeler le filet social afin de soutenir une main-d’œuvre moderne et les travailleurs autonomes. Le Cabinet libéral devrait discuter de la refonte générale lors de sa retraite du mois prochain.

David Macdonald, économiste principal au Centre canadien de politiques alternatives, a noté récemment qu’environ 4,7 millions de personnes recevaient la PCU au début du mois d’août, dont environ 2,1 millions n’étaient pas admissibles à l’assurance-emploi en vertu des règles existantes du programme.

Il a ajouté qu’un peu plus de la moitié des bénéficiaires de la PCU qui risquent de ne pas être admissibles à l’assurance-emploi sont des femmes et qu’elles recevraient également des prestations plus faibles que dans le cadre de la PCU.