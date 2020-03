Ottawa pourrait se retrouver dans l'eau chaude si des migrants se font refouler

Lundi, les États-Unis ont annoncé un accord de 30 jours avec le Canada et le Mexique qui prévoit le refoulement immédiat de tous les migrants sans statut juridique dans les pays d’où ils sont arrivés, ou dans leur pays d’origine si cela n’est pas possible, plutôt que de les détenir dans les installations américaines.

M. Neve croit que si un réfugié refoulé par le Canada est ensuite expulsé vers un pays où on le blesse, le Canada pourrait être considéré comme complice de cette agression et donc légalement responsable.

«Il semble que les libéraux se cachent derrière l’assurance qu’ils aient reçue du gouvernement américain qui, dès le début, semblait extrêmement mince, a déclaré Mme Dench. Et on a maintenant découvert qu’il n’y en a tout simplement pas.»

Depuis 2017, plus de 56 000 personnes ont traversé la frontière canado-américaine à pied en empruntant des passages clandestins, le plus connu étant le chemin Roxham au Québec.

Ils le font pour contourner l’Entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis, qui interdit de demander l’asile aux passages frontaliers terrestres réguliers, au motif que la demande du statut de réfugié doit être faite là où la personne arrive en premier.

La majorité de ces migrants «irréguliers» sont venus au Canada de pays comme Haïti et le Nigéria et se trouvaient aux États-Unis légalement. Beaucoup avaient un visa de voyage temporaire tandis que d’autres avaient un statut de protection temporaire aux États-Unis.

Le porte-parole des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, Matthew Dyman, a déclaré que les services d’immigration et de douane des États-Unis ne rapatriaient que les personnes illégalement présentes au pays.

«Si des personnes se trouvent aux États-Unis illégalement, nos services se coordonneraient pour les envoyer dans leur pays d’origine», a-t-il précisé dans un courriel.

Même avant ces développements plus récents, des militants faisaient valoir que des changements majeurs à la politique d’immigration des États-Unis, y compris les détentions et les expulsions de demandeurs d’asile, ont effectivement rendu les États-Unis dangereux pour les réfugiés et l’accord sur les tiers pays sûrs devrait être modifié.

Amnistie internationale, le Conseil canadien pour les réfugiés et le Conseil canadien des églises sont actuellement impliqués dans une contestation judiciaire de l’accord avec les États-Unis, faisant valoir qu’il viole certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.

«Le simple fait que les États-Unis sont prêts à expulser les réfugiés à la première occasion et le plus rapidement possible constitue une preuve de plus que l’Entente sur les tiers pays sûrs dans son intégralité doit être abandonnée», a soutenu M. Neve.

