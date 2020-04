Ottawa met en ligne un portail pour la santé mentale en temps de pandémie

Les deux organisations ont déjà indiqué à La Presse canadienne qu’elles avaient mobilisé suffisamment de ressources pour répondre à la demande et disent de ne pas hésiter à faire appel à leurs services.

Selon Sandra Primiano, psychologue et directrice principale des cliniques Homewood, il est normal de se sentir déboussolé par le climat anxiogène vécu à l’heure actuelle.

«On ne voit plus de gens, on ne va plus au travail, on travaille de la maison, on bouge moins, notre routine est complètement bouleversée. Ça peut poser des problèmes pour n’importe qui», explique-t-elle.

Le niveau d’inquiétude et de détresse est tel que le nombre de demandes a plus que triplé chez Jeunesse, J’écoute depuis le début de la pandémie.

«Les jeunes sont inquiets pour leurs amis, inquiets pour leurs parents qui viennent de perdre leur emploi», décrit Lynn Roger, vice-présidente du conseil d’administration de l’organisme.

Les Canadiens peuvent s’inscrire dès maintenant sur le site web Canada.ca/le-coronavirus et dans l’application Canada COVID-19.

En cas de crise, textez MIEUX au 741741.

À VOIR AUSSI: L’Association des médecins d’urgence craint une pénurie de sédatifs et d’analgésiques