Osheaga annonce son retour et ses têtes d'affiche pour 2021

Le festival Osheaga a annoncé lundi qu’il sera de retour du 30 juillet au 1er août 2021 pour présenter sa 15e édition.

Les Foo Fighters, Cardi B et Post Malone seront les têtes d’affiche du festival qui n’a pas eu lieu en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Les Foo Fighters, qui seront le clou de la soirée du vendredi, étaient censés se produire à Osheaga lors de l’édition 2020.

Cardi B sera la tête d’affiche du samedi et Post Malone du dimanche.

Les Foo Fighters faisaient déjà partie de l’affiche de l’été dernier. Le groupe rock doit sortir un nouvel album l’année prochaine.

Evenko, qui est responsable de l’organisation d’Osheaga, a indiqué qu’elle allait surveiller l’évolution de la pandémie ainsi que les mesures sanitaires en vigueur et effectuer des mises à jour au besoin.

«Si l’événement est annulé ou reporté, Osheaga vous informera des directives et procédures d’échange ou de remboursement en temps et lieu», indique-t-on. De même, les organisateurs «attendront une date plus près du festival avant de communiquer les directives» de santé publique sur le site du parc Jean-Drapeau.

Osheaga a déjà mis en vente les billets pour l’édition 2021.

Osheaga offre par ailleurs un «plan de paiement» pour ceux qui achètent des laissez-passer avant le 15 janvier 2021, avec la possibilité de payer sur plusieurs mois.

Avec La Presse canadienne