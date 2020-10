Oscars: Netflix part en campagne pour Chadwick Boseman

Selon Variety, l’acteur pourrait être nommé parmi les candidats au prix de meilleur acteur pour Ma Rainey’s Black Bottom et parmi les meilleurs acteurs de soutien pour Da 5 Bloods.

Les dernières traces qu’il a laissées sont ces deux longs-métrages produits et diffusés par Netflix: Da 5 Bloods (disponible depuis juin) et Ma Rainey’s Black Bottom (sortie prévue le 18 décembre).

Des pronostics concernant les futurs Oscars ont été réalisés, comme l’explique le HuffPost américain. Dans la catégorie du meilleur acteur, Chadwick Boseman pourrait être en compétition avec Anthony Hopkins (The Father), Delroy Lindo (Da 5 Bloods), Stanley Tucci (Supernova), Riz Ahmed (Sound of Metal) et Gary Oldman (Mank).

Être nommé aux Oscars à titre posthume est bien sûr possible même si ce n’est pas une pratique très courante. En 1977 par exemple, Peter Finch avait reçu le titre du meilleur acteur pour sa prestation dans Network. En 2009, Heath Ledger avait quant à lui décroché la statuette du meilleur acteur dans son second rôle dans The Dark Knight.

Si Chadwick Boseman est nommé au titre du meilleur acteur, il deviendra alors le premier acteur à obtenir un titre posthume dans cette catégorie depuis Massimo Troisi pour son rôle dans Il Postino en 1995.

