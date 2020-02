Oscars 2020: une victoire très émotive pour Brad Pitt

Brad Pitt a été sacré dimanche Oscar du meilleur second rôle masculin pour son interprétation du cascadeur Cliff Booth dans le film Once Upon a Time... in Hollywood.

C’est le premier Oscar dans une catégorie d’interprétation pour le comédien de 56 ans, qui avait été nommé trois fois par le passé.

Déjà sacré aux Golden Globes, Brad Pitt était archi-favori.

Visiblement ému, il s’est, pour une fois, départi de son détachement légendaire et a évoqué sa déjà longue carrière.

«Je suis un peu sous le choc», a-t-il déclaré. «Je ne suis pas le genre à regarder en arrière, mais [cet Oscar] m’y pousse.»