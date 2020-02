Keanu Reeves a choisi sa mère pour l'accompagner aux Oscars

Lors de la plus récente cérémonie des Golden Globes, Brad Pitt avait déclaré qu’il aurait souhaité que sa mère puisse l’accompagner, mais qu’il n’avait pas pu l’inviter, car la machine à rumeurs a tendance à s’emballer rapidement ces jours-ci, chaque femme assise aux côtés de l’acteur étant automatiquement suspectée d’être sa nouvelle flamme.

N’ayant pas ce problème, Keanu Reeves n’a pas hésité à fouler le tapis rouge en compagnie de sa mère, la costumière et designer Patricia Taylor, pour la 92e cérémonie des Oscars.

Keanu Reeves a connu une année faste en 2019, lui dont les films John Wick 3: Parabellum et Toy Story 4 ont connu un immense succès en salles, en plus de nous avoir offert un caméo des plus savoureux dans la production Netflix Always Be My Maybe.

En 2020, il sera la tête d’affiche du film Bill & Ted Face the Music et du jeu vidéo Cyberpunk 2077.

L’acteur canadien tourne actuellement le quatrième volet de la série The Matrix, à San Francisco. Le film est attendu en salles le 21 mai 2021.