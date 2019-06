Francos de Montréal: le rap hybride d'Oré

On peut voir une certaine ressemblance avec Yelle dans le côté pop d’Oré, mais ses rythmes qui valsent entre l’electro, le pop et le rap lui donnent une couleur bien à elle.

L’artiste originaire du sud de la France aura sa réponse lundi soir. Elle se produira dans le cadre des Francos de Montréal , sur la scène Desjardins, à 20h. Ce ne sera pas son seul spectacle en sol montréalais. Oré, qui participe au projet La Traversée organisé par l’École nationale de la chanson , sera sur la scène principale des Francos mardi en compagnie des autres artistes de cette rencontre artistique et professionnelle entre quatre musiciens français et autant du Québec.

«Et l’electro, tout simplement parce que j’avais envie de pouvoir bouger sur les morceaux et de m’éclater aussi dessus, mais dans quelque chose de positif et de dansant», a expliqué celle qui dit avoir été inspirée par IAM et MC Solaar.

Ayant fait une formation pour devenir technicienne de son après deux ans d’étude dans un conservatoire de musique, Oré compose de A à Z ses morceaux. Elle reçoit ensuite un coup de main de son acolyte Bozeck, qui est aussi sur scène avec elle, pour le mixage et l’assemblage.

Une écriture moins personnelle

Oré a une attention tout aussi grande pour les mots que pour les mélodies de ses chansons. Leurs sens autant que leurs sonorités sont pris en compte lorsqu’elle vient à mettre en mots les idées qui lui trottent dans la tête.

Elle aime bien avoir des thèmes autour de ses pièces, que ce soit le capitalisme à travers le travail et le besoin de s’évader dans 1000g et Vacances, l’enfance dans Imagination ou le fait que les gens se vendent toujours sans montrer leurs défauts dans Agence Matrimoniale.

«Le rap, c’est souvent pour parler de soi et de sa vie. J’essaie de me détacher de ça, de rester dans un thème et de créer des personnages. J’aime bien me mettre dans la tête de personnages pour que les gens se mettent aussi dans leur tête. C’est aussi une manière d’échanger un point de vue», illustre-t-elle en parlant de son écriture.