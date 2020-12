Les résidents de communautés isolées et éloignées comme le Nunavik et les Terres-Cries-de-la-Baie-James suivent dans l’ordre de priorité, mais pourraient devoir attendre l’homologation du vaccin de Moderna.

Un premier arrivage de 4000 doses du vaccin de Pfizer et BioNTech attendu la semaine prochaine sera distribué dans des CHSLD des régions de Montréal et de Québec, a affirmé le ministre.

Les résidents en CHSLD de Montréal et de Québec, ainsi que les travailleurs de la santé qui veillent sur eux seront les tout premiers Québécois à recevoir le vaccin contre la COVID -19, a confirmé lundi le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Les vaccins seront ensuite distribués aux Québécois en fonction de leur âge, en commençant par les personnes de 80 ans et plus. Chez les moins de 60 ans, on donnera la priorité à ceux qui souffrent de maladies ou de conditions chroniques, puis aux travailleurs essentiels qui ont des contacts directs et fréquents avec le public ou travaillent dans des milieux ne permettant pas de maintenir une distanciation physique.

La priorisation a été effectuée en tenant compte du risque de décès lié à la COVID-19 pour chacun de ces groupes, en fonction de l’âge, de la présence de maladies chroniques, de la profession et du milieu de vie.

Les données ne permettent pas pour l’instant de déterminer si les enfants, les adolescents et les femmes enceintes devraient être vaccinés.

Première livraison

Lundi matin, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le Canada s’attendait à recevoir quelque 249 000 doses du vaccin produit par Pfizer et BioNTech à partir de la semaine prochaine.

«Les premiers Canadiens pourront se faire vacciner à partir de la semaine prochaine si le vaccin est approuvé cette semaine», a-t-il affirmé.

Pour conférer une immunité, le vaccin de Pfizer nécessite deux doses, administrées à 21 jours d’intervalle. Pour le vaccin de Moderna, les deux doses sont plutôt administrées à 28 jours d’intervalle.

Environ 4000 de ces premières doses seraient destinées au Québec, soit assez pour immuniser 2000 personnes.

Même si l’homologation d’un premier vaccin représente pour plusieurs une lumière au bout du tunnel après plus de neuf mois de pandémie, les autorités préviennent que les mesures sanitaires devront continuer à être bien appliquées pendant «plusieurs mois» après l’arrivée des premières doses pour contrôler la transmission du coronavirus.

