Oprah Winfrey achète 26 panneaux publicitaires pour réclamer justice pour Breonna Taylor

Ceci n’est pas une publicité mais une exigence de justice. Dans la ville de Louisville, au Kentucky, Oprah Winfrey a acheté une vingtaine de panneaux publicitaires pour réclamer l’arrestation des agents impliqués dans la mort de Breonna Taylor, une Afro-Américaine de 26 ans abattue par la police à son domicile.

«Nous demandons que les policiers impliqués dans la mort de Breonna Taylor soient arrêtés et inculpés», peut-on lire sur les panneaux, où le nom de la victime apparait en lettres majuscules. «Si vous détournez le regard devant le racisme, vous devenez complice.»

Un message qui sera visible à 26 endroits de la ville, soit l’âge de Breonna Taylor au moment de sa mort.

La mort de Breonna Taylor, ambulancière abattue en mars 2020 par la police alors qu’elle se trouvait chez elle, a été érigée comme l’une des dernières (et énièmes) preuves de racisme policier aux États-Unis.

Depuis, et dans la foulée des manifestations qui ont suivi celle de George Floyd, de nombreuses personnalités américaines comme Beyoncé ou LeBron James ont pris position pour que les policiers impliqués dans son décès soient inculpés.

Les agents impliqués peu inquiétés

Outre l’achat des panneaux publicitaires dans le Kentucky, Oprah Winfrey a également dédié le numéro de septembre de son magazine à l’ambulancière de 26 ans, renonçant pour la première fois depuis 20 ans à apparaitre en personne en couverture.

«Breonna Taylor. Elle était comme vous. Et comme toute personne qui meurt de façon inattendue, elle avait des plans. Des plans pour un futur avec de nombreuses responsabilités, avec un travail, des amis, des éclats de rire. Imaginez que trois hommes non identifiés pénètrent chez vous pendant que vous dormez. Et que votre compagnon sorte un pistolet pour vous protéger. Et ensuite, la pagaille. Ce que je sais: nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous devons utiliser tous les mégaphones à notre disposition pour exiger justice. Et c’est pour cette raison que Breonna Taylor fait la couverture du magazine O. J’exige justice en son nom», a écrit la célèbre animatrice américaine.