Crise des opioïdes: les pharmaceutiques pourraient être poursuivies pour 1,1 G$

Douglas Sacha via Getty Images

TORONTO — Les entreprises pharmaceutiques canadiennes se sont enrichies aux dépens de patients vulnérables en faisant la promotion illégale et trompeuse d’opioïdes qui entraînaient une forte dépendance — et qui ont tué des milliers de personnes ces dernières années —, soutient-on dans une demande d’action collective.

La demande, déposée mercredi devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, réclame plus de 1,1 milliard $ en dommages divers auprès d’une vingtaine de sociétés, y compris des grands noms comme Apotex, Bristol-Myers Squibb, Johnson and Johnson et le Groupe Jean Coutu. La Cour supérieure devra maintenant déterminer si l’action collective pourra aller de l’avant.

La poursuite, intentée au nom de patients devenus dépendants aux opioïdes sur ordonnance, vise également à obtenir une déclaration selon laquelle ces entreprises ont fait preuve de négligence dans la façon dont elles ont mené la recherche, le développement et la commercialisation des opioïdes à partir des années 1990.

«Les défendeurs savaient que quiconque s’injecterait des opioïdes risquerait fortement de devenir dépendant», affirme-t-on dans la demande d’instance. «Les défendeurs ont ainsi enfreint les obligations légales et de droit commun envers le demandeur et son groupe, qui sont devenus dépendants aux opioïdes, et (ces entreprises) leur doivent des dommages-intérêts.»

Le représentant de l’action collective est Darryl Gebien, un médecin de Toronto à qui on avait prescrit l’opioïde Percocet pour une blessure à un ligament du pouce, et qui a développé une forte dépendance. «La dépendance du Dr Gebien a eu un impact significatif et durable sur sa vie», lit-on dans la demande d’instance. «Le Dr Gebien a perdu son permis de pratiquer la médecine. Il a perdu son emploi. Il a été incarcéré. Il a perdu la garde de ses enfants.»

Les opioïdes sont de puissants narcotiques qui peuvent induire un effet addictif euphorique nécessitant des doses de plus en plus fortes afin de maintenir leur efficacité et éviter les symptômes de sevrage. À l’origine, ces médicaments n’étaient pas largement prescrits pour le traitement de la douleur, à cause des risques de dépendance, mais cette approche a changé au milieu des années 1990.