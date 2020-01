Opération Nez rouge: plus de 50 000 raccompagnements au Québec

MONTRÉAL — Les nombreux bénévoles de l’Opération Nez rouge ont permis de raccompagner chez eux près de 70 000 Canadiens — dont plus de 50 000 Québécois — lors de la période des fêtes cette année.

Pour la 36e édition de l’Opération, ils ont été plus de 48 000 à donner de leur temps pour que ceux qui étaient en train de fêter puissent rentrer à bon port après leurs soirées.

Les bénévoles ont été actifs dans une centaine de communautés au Canada, tout en étant le plus présents au Québec, là où l’organisme est né.

Du côté du Québec, ils sont ainsi plus de 38 000 à avoir bravé les routes enneigées pour raccompagner en sécurité 52 578 clients qui ont composé le numéro de Nez rouge ou encore utilisé l’application mobile.

Ces bénévoles rendent nos routes plus sécuritaires, s’est réjoui Jean-Marie De Koninck, président-fondateur de l’Opération Nez rouge, en livrant le bilan national de l’organisme vendredi matin.

Il a été noté que les automobilistes et les bénévoles ont été nombreux — 37 094, plus précisément — à avoir utilisé l’application mobile Nez rouge.

Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l’adoption d’un comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies en offrant un service de raccompagnement accessible dispensé par et pour la communauté.