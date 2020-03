L'ONU s'enquiert de l'école québécoise à trois vitesses après avoir été alertée

krisanapong detraphiphat via Getty Images

QUÉBEC — La crise sanitaire révèle «l’injustice» de l’école à trois vitesses, estime un regroupement de 4000 parents qui se réjouit de l’arrivée de l’Organisation des Nations unies (ONU) dans le dossier.

«Ça nous force à regarder la vérité en face», a déclaré en entrevue mardi le coordonnateur du mouvement L’École ensemble, Stéphane Vigneault.

«C’est un sujet qui est dans notre angle mort collectif. On aime beaucoup mieux regarder ailleurs. Là, de toute évidence, on n’aura plus le choix de le regarder en face», a-t-il ajouté.

L’École ensemble avait demandé à l’ONU plus tôt cette année d’inclure une question sur l’école inégalitaire québécoise dans ses questions au Canada, qui doit rendre des comptes en vertu d’un pacte international.

Le mouvement dénonce la «ségrégation scolaire» au Québec, avec le financement des réseaux public, public sélectif et privé, où les enfants sont séparés dans des écoles différentes en fonction du revenu de leurs parents.

Mardi, il s’est félicité d’avoir remporté une première manche.