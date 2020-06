ONU: le Canada n'aura pas son siège au Conseil de sécurité

Le Canada a perdu son pari visant à obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations unies. Ses concurrents, la Norvège et l’Irlande, ont obtenu les deux sièges disponibles.

Le Canada a même perdu au tout premier tour d’un scrutin secret des 193 États membres de l’Assemblée générale des Nations unies, mercredi.

Déjà, en 2010, le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait perdu cette course, aux mains de l’Allemagne et du Portugal. Dès son élection, en octobre 2015, le premier ministre Justin Trudeau avait déclaré que «le Canada était de retour» sur l’échiquier international, et il avait promis de faire campagne pour regagner un siège au Conseil de sécurité.

Le Canada a perdu cette fois contre la Norvège et l’Irlande, pour l’obtention de ces deux sièges non permanents disponibles pour un mandat de deux ans, à compter de l’an prochain.

Le vote a commencé à 9 h mercredi; les ambassadeurs auprès de l’ONU avaient un accès restreint, en petits groupes, à la grande salle de l’Assemblée générale, à New York, pour respecter les mesures de distanciation.

En 2010, le Canada était encore troisième après le deuxième tour, loin derrière l’Allemagne et le Portugal. Ottawa avait alors décidé de se retirer de la course avant un troisième tour plus humiliant.