L'Ontario attend le Québec pour mettre fin au changement d'heure

Stockbyte via Getty Images

Stockbyte via Getty Images

L’Ontario a adopté mercredi un projet de loi pour mettre fin au changement d’heure et garder l’heure d’été toute l’année. Mais la province ne fera le saut que si le Québec et l’État de New York font de même.

Un projet de loi présenté par le politicien conservateur Jeremy Roberts a été adopté mercredi à l’Assemblée législative.

Le procureur général aura le pouvoir discrétionnaire de promulguer la loi si les deux autres gouvernements font une démarche similaire.

Legault «ouvert»

Questionné sur ce dossier le mois dernier, avant que l’Ontario n’adopte le projet de loi, le premier ministre François Legault n’avait pas rejeté l’idée d’emblée.

«Nous sommes ouverts à regarder ça», avait-il simplement affirmé. Le cabinet de M. Legault n’avait pas répondu aux questions du HuffPost Québec au moment de la mise en ligne.

Dans l’État de New York, en tous cas, l’idée fait son chemin. Le sénateur républicain Joseph Griffo a déposé un projet de loi pour que l’État adopte l’heure d’été toute l’année.

«Le passage à l’heure d’été en permanence n’est pas permis en vertu de la loi fédérale et devrait être autorisé par le Congrès», a toutefois précisé le bureau du sénateur par voie de communiqué. Treize États américains ont néanmoins déjà adopté des législations en ce sens. Divers projets de loi qui autoriseraient les États à effectuer le changement sont considérés par le Sénat américain et la Chambre des représentants.

Le sénateur Griffo souhaite toutefois que le changement s’opère conjointement dans les autres États du Nord-Est des États-Unis, compte tenu de leurs «intérêts similaires».

Au cours du débat sur le projet de loi ontarien, M. Roberts a cité des études indiquant des effets négatifs sur la santé et une perte de productivité liés au changement d’heure.

Certaines régions canadiennes ont déjà pris des mesures pour mettre fin au changement d’heure, notamment le Yukon et des parties de la Saskatchewan et du Nunavut.

Avec La Presse canadienne