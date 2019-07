Manucure, on veut de la couleur cet été!

Le lilas est l’une des nuances les plus en vue de l’été. On le choisit comme ci-dessous, à la fois doux et riche, intense et mat. Coup de coeur!

Plus classique comme ci-dessous, le rouge brique qui passe partout. À la fois chic, mais aussi riche - et facile à adopter. Il se marie avec quasi toute notre garde-robe.

Franchement plus osé, le jaune flashy pour ne pas dire néon, fluo, star des années 90 - courant mode et beauté qui ne cesse de revenir. Il se pose sur nos extrémités pour un effet vitaminé.

Comment bien retirer son vernis?

On s’arme d’abord d’un dissolvant efficace. Si certains ne jurent que par les dissolvants sans acétone, il faut savoir que le produit n’est pas nocif. Si on hésite entre un dissolvant ou un autre, on en choisit un qui contient des agents hydratants ou fortifiants comme la vitamine E, par exemple.

Si on veut éviter les produits chimiques

On peut tout à fait se tourner vers des dissolvants plus naturels. La plupart des pharmacies offrent des options biologiques ou écologiques. Si ces produits sont tout aussi efficaces que leurs contreparties chimiques, ils prendront néanmoins plus de temps pour agir. Il est aussi possible de retirer du vernis à ongles avec du citron, mais on devra dans ce cas s’armer d’une bonne dose de patience.

Nos ongles sont tachés

On a retiré notre vernis soigneusement, mais rien n’y fait, nos ongles gardent encore les traces de notre beau vernis lilas ou rouge? On laisse tremper nos ongles dans un mélange de jus de citron et d’eau fraîche. Si ça ne fonctionne pas, on polit légèrement nos ongles. Attention à ne pas polir trop énergiquement, on pourrait se retrouver avec des ongles beaucoup trop minces. Autrement, on laisse la nature suivre son cours et nos ongles devraient avoir retrouvé leur blancheur au bout d’une ou deux douches - et de quelques bons lavages de mains.