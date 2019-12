MONTRÉAL — Environnement Canada et Pêches et Océans Canada ont émis conjointement lundi matin un avertissement d’onde de tempête pour plusieurs municipalités de l’est du Québec, dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord.

Des niveaux d’eau plus élevés que la normale et de grosses vagues près de la côte sont prévus en journée à cause du passage d’une intense dépression météorologique qui causera des vents forts, possiblement violents. La combinaison de ces vents et de la période de marées à fortes amplitudes risque de provoquer des déferlements.

Les régions particulièrement visées sont celles de Mont-Joli, Rimouski, Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Grande-Vallée, Havre-Saint-Pierre, Natashquan et quelque 200 kilomètres à l’est, la petite municipalité de Chevery, tout comme l’île Anticosti. Par exemple, la force des rafales de vent pourrait atteindre 90 kilomètres à l’heure à Grande-Vallée, 80 kilomètres à l’heure à Rimouski et 70 kilomètres à l’heure à Havre-Saint-Pierre.

Un avertissement de vent a été émis pour la région de Gaspé.