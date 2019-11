L'art de la salade, des soupes et des sandwichs

«Repousser les limites du lunch» est l’une des phrases en préambule de cet ouvrage qui pose bien le succès de l’établissement, ouvert il y a 20 ans et dont le succès ne se dément. Parce que oui, salades, soupes et sandwichs, longtemps considérés comme les parents pauvres de la gastronomie, s’élèvent désormais au rang de plats convoités, hautement savoureux et gastronomiques.

«Il y a 20 ans des restaurants qui proposaient des sandwichs, soupes et salades, variés et gourmands, n’existaient pas. Il y avait bien sûr des chaînes, de la restauration rapide, mais les chefs à la fin des années 90 ne voulaient pas mettre d’amour dans les lunchs. Nous oui. Cela explique en partie notre succès», explique modestement Dyan Salomon, chef et propriétaire aux côtés d’Éric Girard d’Olive + Gourmando, Foxy et Un Po Di Più.

A post shared by Olive et Gourmando (@olive_et_gourmando) on Oct 25, 2018 at 2:05pm PDT

A post shared by Olive et Gourmando (@olive_et_gourmando) on Sep 16, 2015 at 5:23pm PDT

«Chez Olive, la salade est traitée avec beaucoup d’amour et d’attention. On y trouve toujours différentes couches de saveurs et de textures, et on accorde beaucoup de soins à l’équilibre de ses composantes. Ça passe parfois par une touche d’acidité ou un bon rapport de légumes crus et cuits. On trouve aussi toujours un petit crunch: noix grillées, granolas salés, croûtons, ou alors une fine julienne de pomme juteuse. On n’hésite pas à mélanger les variétés de laitues - chacune, à sa manière, a son rôle à jouer - et les légumes de saison sont la clé: il faut les mettre en valeur lorsqu’ils sont au summum», Dyan Salomon dans Olive + Gourmando.

Les incontournables

La salade #24 au tofu mariné, nouilles soba marinées et mélange de légumes figure parmi les incontournables de l’établissement. Côté soupe, c’est celle aux lentilles rouges, et pour le sandwich, le Cubain (pancetta, porc rôti, gruyère au lait cru et mayonnaise aux cornichons, lime, coriandre et chipotle), très simple, très bon. Sans oublier les douceurs, le brownie qui refroidit toute la nuit est clairement l’une des pâtisseries les plus appréciées de la maison. Son plus? Sa ganache maison au café! Autant de recettes enfin révélées dans cet ouvrage.