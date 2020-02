Olay ne retouchera plus la peau de ses mannequins

Vous pourrez désormais déterminer si les produits Olay perfectionnent la peau pour vrai puisque la marque vient d’annoncer qu’elle ne retouchera plus l’épiderme de ses modèles dans ses futures campagnes publicitaires au Canada et aux États-Unis.

Mannequins et influenceurs faisant affaire avec la maison n’auront donc plus le droit de camoufler leurs petites imperfections, dans le but de véhiculer une image réelle, plus authentique et qui ne crée pas d’attentes irréalistes auprès de la clientèle.