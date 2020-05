Oiseau bleu contre Potus: Twitter se prépare à une longue bataille contre Trump

ASSOCIATED PRESS Photo/Alex Brandon

ASSOCIATED PRESS Photo/Alex Brandon Le président Donald Trump, lors d'une table ronde à propos sur la réouverture du pays après le confinement dû au coronavirus, le vendredi 29 mai 2020, à Washington.

Twitter savait que «l’enfer allait se déchaîner» sur la plateforme dès lors qu’elle épinglait des messages «trompeurs» de Donald Trump, et ce n’est pas fini, car les deux ennemis semblent déterminés à en découdre via des tweets et batailles en justice.

Et Twitter a encore des munitions.

Le président américain a frappé un grand coup jeudi en signant un décret visant à limiter la protection judiciaire des réseaux sociaux afin selon lui de «défendre la liberté d’expression».

Mais «Twitter fait preuve d’une volonté toute renouvelée d’appliquer ses règles», relève Daniel Kreiss, un professeur de l’université de Caroline du Nord, spécialisé dans la politique et les médias sociaux.

Et la plateforme dispose d’une batterie d’outils pour modérer les contenus qui enfreignent son règlement.

Jusqu’à présent, le réseau des gazouillis ne s’était jamais attaqué au volubile homme d’État, qui régale ses 80 millions d’abonnés avec des tirades quotidiennes, annonces politiques, attaques personnelles, théories du complot, propos de campagne...

Mais Twitter a récemment renforcé ses méthodes de «fact-checking» (vérification des faits) contre la désinformation considérée comme «nuisible» - des messages qui peuvent nuire à la santé des personnes (faux remèdes miracles contre la COVID-19), des infos erronées sur le processus électoral, ou encore des incitations à la violence.

«La pandémie a fait évoluer la position de Twitter sur le potentiel dangereux de la désinformation», estime Tiffany Li, de la Yale Law School Information Society Project.

Escalade

Mardi, quand les modérateurs de la plateforme ont signalé deux tweets du président américain avec la mention «vérifiez les faits», la décision d’intervenir avait été prise au sommet, en connaissance de cause.

L’entreprise était convaincue de son bon droit, mais «nous savions que du point de vue de la communication, l’enfer allait se déchaîner sur nous», a raconté Brandon Borrman, le vice-président de Twitter chargé de la communication, au blog OneZero sur Medium.

Il n’avait néanmoins pas prévu que le milliardaire s’en prenne directement à un responsable de la plateforme, désigné comme bouc émissaire.

«Si quelqu’un doit être tenu responsable des actions de notre société, c’est moi», a réagi mercredi Jack Dorsey, le patron de la société, avant de rappeler les principes justifiant la vérification des faits.