Ohdio: une nouvelle application réunissant tous les contenus de Radio-Canada

Bonne nouvelle pour les auditeurs de Radio-Canada : l’ensemble des contenus radio se retrouve désormais sous une même bannière et un même toit. L’application mobile Radio-Canada Ohdio regroupe ICI Musique et ICI Radio-Canada Première, en plus de présenter une dizaine de nouveaux balados animés par de beaux noms de la scène culturelle québécoise, dont Sarah-Maude Beauchesne, François Bellefeuille, Eve Landry et Marc Messier (dans un balado de fiction), Monique Giroux et Isabelle Richer.

Des balados pour tous les goûts

Décrite comme une destination unique de contenu francophone, Radio-Canada Ohdio se charge désormais d’héberger les émissions, la musique et les balados de Radio-Canada, en plus de permettre aux utilisateurs de suivre le tout en direct ou en rattrapage et de pouvoir personnaliser leur expérience d’écoute.

Au programme, notamment, 10 nouveaux balados animés par de belles têtes d’affiche. Parmi ceux-ci, Entre filles, sorti tout droit de l’imagination et des préoccupations d’ado, puis de jeune femme de Sarah-Maude Beauchesne.

«Je vais avoir 30 ans en 2020, je me posais plein de questions et j’étais très nostalgique de mon adolescence, a expliqué celle qui se dit en mode apprentissage. Je me suis dit qu’il y avait plein de choses qui m’angoissaient et qui étaient mystérieuses quand j’étais ado et que je confiais dans mon journal, mais auxquelles je n’ai jamais eu de réponses. J’ai eu envie de parler de ces sujets-là aujourd’hui avec des femmes que j’admire.

L’anxiété, les menstruations, le besoin de plaire, le fait de devenir active sexuellement, la rivalité entre femmes sont autant de sujets «qui bouillonnent en elle depuis longtemps» et que l’auteure abordera avec ces femmes provenant de divers horizons. Parmi elles, Julianne Côté, Geneviève Boivin-Roussy, la jeune activiste Sarah Montpetit, l’athlète olympique Roseline Filion, Eugénie Lépine-Blondeau, la DJ Mélodie Wronski, Dominique Pétin, et sa grande sœur Marie. Quatre épisodes sont déjà disponibles.

Avec le balado 3,7 planètes, l’humoriste François Bellefeuille allie ce qu’il aime le plus au monde (l’humour) et le préoccupant thème de l’environnement (ce qui l’angoisse le plus en ce moment). Il parle d’un balado suivant sa quête personnelle tout en plongeant dans sa vie à travers rencontres, visites et expériences qui lui inspireront la création d’un numéro d’humour sur l’environnement.

L’inquiétant balado de fiction Fréquences unit les voix des comédiens Marc Messier et Eve Landry dans «une enquête sonore à l’ambiance inquiétante».

«On peut faire des choses beaucoup plus intimes quand c’est fait uniquement avec la voix, explique l’acteur, qui joue le rôle d’un docteur énigmatique dont le lien avec Clara (Eve Landry), ex-ado toxicomane, n’est pas tout à fait clair. Quand tu écoutes le balado, il y a tout un monde qui est créé autour de nos voix avec la musique, les bruits, les portes qui s’ouvrent, tout cela installe l’ambiance. L’histoire et les personnages sont aussi très intéressants.»

Belle idée que celle à la base de l’émission Bien plus qu’une chanson, dans laquelle l’animatrice Monique Giroux discutera avec des artistes des histoires, des humains et des inspirations derrières de grandes chansons dont Tu m’aimes-tu? de Richard Desjardins et L’hymne à la beauté du monde de Luc Plamondon.

Ce sont les discussions entre les amis nutritionnistes Catherine Lefebvre et Bernard Lavallée (le nutritionniste urbain) qui ont fait naître le balado On s’appelle et on déjeune. Une façon unique d’aborder le thème de la nutrition qui se teinte ici de voyages, d’anecdotes, de mésaventures culinaires et de culture avec Catherine Lefebvre et de faits, de statistiques et de transparence avec celui qui se décrit comme le «nerd» de service, Bernard Lavallée.

Le balado Ma version des faits fait plonger les auditeurs dans l’univers et les souvenirs judiciaires de la journalisteIsabelle Richer alors qu’elle partage son point de vue sur certains procès et dossiers sur lesquels elle a travaillé au fil de sa carrière de «25 ans à voir et à entendre le pire de l’humanité». Un balado d’introspection présentant des procès et des histoires dans ce qu’ils ont d’uniques tout en démontrant l’impact qu’ils ont eu sur la société.

Julien Corriveau des Appendices discute de l’humour avec des humoristes connus dans le balado Comment être drôle, Transmission fait voyager avec Annie Desrochers sur la route de la baie James, L’ombre du doute transporte dans une fascinante enquête, et Une balade en balado avec Arthur L’aventurier fera le bonheur des jeunes auditeurs désirant partir sur la piste des animaux du monde.

Deux nouveaux livres audio (Le gouffre lumineux racontant l’histoire de maladie et de guérison d’Anick Lemay et Derrière les yeux de Billy destiné aux enfants de 5 ans et moins) se trouvent aussi sur Ohdio. Sept autres balados sont aussi à venir au courant de l’année.

L’application Radio-Canada OHdio est disponible et téléchargeable gratuitement dès maintenant (Android et iOS).